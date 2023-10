In un audace disprezzo per la legge, un 58enne di Ascoli Satriano ha stabilito un record locale violando i termini degli arresti domiciliari quattro volte in meno di 24 ore.

Le violazioni, sfide aperte alle prescrizioni legali, lo hanno condotto dritto dietro le sbarre del carcere di Foggia.

Ascoli Satriano: Inarrestabile 58enne viola arresti domiciliari quattro volte in 24 ore

La spirale discendente dell’uomo ha avuto inizio dopo essere stato concesso gli arresti domiciliari, una lenienza successiva ad un periodo di detenzione in carcere.

Ma il 58enne ha deciso di spingere la sua fortuna oltre, trasformando il quieto paese di Ascoli Satriano in una scena ribelle di sfide aperte alla legge.

La prima delle sue evasioni è avvenuta in un bar locale, un luogo apparentemente irresistibile per l’uomo, che è stato sorpreso dai carabinieri in tre distinte occasioni tra le ore 13 e le 20. Ogni violazione era una chiara sfida alle prescrizioni legali imposte dal tribunale.

Il culmine delle sfide aperte si è verificato quando i carabinieri sono arrivati alla sua abitazione per prelevarlo e portarlo al tribunale. L’inosservanza del 58enne è stata evidente, non era in casa. È stato successivamente rintracciato nell’abitazione di una donna, ulteriore violazione che ha segnato la fine della sua breve libertà.

Ora, le porte del carcere di Foggia si sono chiuse dietro di lui, una conclusione inevitabile alla sua serie di sfide aperte alla legge.

Questo episodio ha lasciato la comunità di Ascoli Satriano scossa, evidenziando una flagrante inosservanza delle prescrizioni legali che ha sfidato la pazienza e la risolutezza delle forze dell’ordine locali.