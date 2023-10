Il Foggia batte di misura la Turris

Partita dai due volti a Foggia.

Un primo tempo di studio da ambo le squadre, mai avrebbe potuto far prevedere lo sviluppo di una partita all’insegna dei gol. Comunque, per il Foggia, ci aveva provato ad andare in rete Peralta.

Della Turris, il più temibile, è Franco.

Al 53′, colpisce la traversa Andrea Marino per il Foggia.

E mentre il Foggia attacca, è la Turris, al 68′, ad andare in vantaggio. Un tiro da fuori non trattenuto da Nobile, mette Scaccabarozzi in condizione di far gol.

Al 75′ è Embalo a pareggiare con un tiro da fuori area.

Il Foggia completa la rimonta all’82’: assist da destra di Schenetti e Salines segna in spaccata.

Finisce al 95′.

Tabellino

Foggia-Turris 2-1

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Salines E., Carillo L., Di Noia G., Vezzoni F. (dal 34′ st Papazov T.), Martini J., Marino A. (dal 36′ st Marino A.), Schenetti A. (dal 42′ st Iddrissou S.), Antonacci G., Peralta D. (dal 43′ st Vacca A.), Tonin R. (dal 20′ st Embalo C.). A disposizione: Agnelli G., Brancato, Domingo J. (Portiere), Fiorini M., Pazienza O.

TURRIS: Pagno A. (Portiere), Cocetta N., Miceli M., Frascatore P., Cum G. (dal 33′ st Pugliese S.), Scaccabarozzi J., Franco D., Contessa S., Giannone L., Maniero R. (dal 22′ st De Felice F.), Nocerino L. (dal 12′ st D’Auria G.). A disposizione: Burgio R., Esempio S., Fasolino G. (Portiere), Guida A., Iuliano A. (Portiere), Maestrelli A., Musumeci M., Pavone F., Primicile A.

Reti: al 25′ st Scaccabarozzi J. (Turris) , al 31′ st Embalo C. (Foggia), al 37′ st Salines E. (Foggia)

Ammonizioni: al 13′ pt Carillo L. (Foggia), al 37′ pt Di Noia G. (Foggia), al 45’+1 pt Marino A. (Foggia) al 13′ pt Giannone L. (Turris), al 9′ st Miceli M. (Turris), al 30′ st De Felice F. (Turris), al 41′ st Esempio S. (Turris).