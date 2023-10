Bari-Como finisce pari

Bari-Como è terminata 1-1. Il Bari ha avuto un vantaggio numerico fin dalle prime battute della ripresa, poiché Kone del Como stato espulso per doppio giallo. Nonostante ciò, il Bari è riuscito ad andare in gol solo al 66′, graz a Diaw.

Tuttavia, il Como ha subito pareggiato poco dopo. Questo risultato significa che il Bari allontana la possibilità di ottenere la promozione diretta sempre più, già da ora.

Il Bari dovrà cercare di invertire la tendenza negativa e tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

La squadra dovrà lavorare sulla propria manovra e cercare di sfruttare al meglio le occasioni create, migliorando anche il proprio rendimento in fase difensiva per evitare blackout che possano compromettere il risultato. La sfida contro la Reggiana sarà importante per cercare di ottenere i tre punti e dare una svolta alla stagione.

Mignani in Bilico? Sapremo presto.

Bari-Como 1-1: il tabellino

Bari: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsupias (58′ Diaw), Maiello (73′ Maita, 80′ Bellomo), Acampora; Aramu (80′ Benali), Sibilli (74′ Achik); Nasti. A disp.: Farroni, Maita, Matino, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-chukwu, Ricci. All. Mignani

Como: Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro (65′ Vignali), Abildgaard, Kone, Ioannou (79′ Verdi), Da Cunha (54′ Bellemo), Cutrone (79′ Baselli), Chajia (65′ Gabrielloni. A disp.: Vigorito, Sala, Solini, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia. All. Longo.

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Di Iorio – Arace

IV: Baratta

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 64′ Diaw (B) 66′ Bellemo (C)