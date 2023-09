un’indagine dettagliata ha condotto all’esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di personale corrente ed ex dell’Ospedale Giovanni Paolo II, a seguito di ripetute sottrazioni di farmaci e materiali medici destinati ai pazienti oncologici.

Sequestro di farmaci oncologici a Bari: sei provvedimenti cautelari eseguiti

L’indagine, avviata nel 2020, ha raggiunto un punto di svolta grazie a perquisizioni effettuate nel giugno 2021, che hanno rivelato un’ampia quantità di forniture mediche sottratte indebitamente.

L’operazione, guidata dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Bari, ha esposto un insolito “deposito di rifornimenti gratuiti” di medicinali e apparecchiature medico-chirurgiche, a disposizione del personale dell’ospedale.

Questa pratica illecita, andata avanti per anni, era finalizzata a sostenere attività mediche “in nero” svolte a domicilio dai dipendenti e ex dipendenti dell’ospedale, in particolare nell’ambito della cura dei pazienti oncologici.

Il materiale recuperato è stato in parte donato a entità benefiche locali, assistendo così individui meno fortunati.

L’indagine è ancora in fase preliminare, con ulteriori verifiche processuali previste per i prossimi giorni, per svelare completamente l’entità di questa grave condotta illecita.