Si presenta per gli auguri di compleanno augurandole la morte. Arrestato 40enne tarantino

Un operaio quarantenne di Taranto è stato arrestato dai Carabinieri per stalking nei confronti della ex compagna. L’uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione, aveva iniziato a perseguitare la donna, appostandosi sotto casa sua, pedinandola e inviandole messaggi.

Ieri, con la scusa di farle gli auguri di compleanno, si è presentato davanti all’abitazione della donna, intimandole di aprirgli. La donna, che aveva già presentato una querela, ha chiamato il 112. I Carabinieri intervenuti hanno sorpreso l’uomo mentre bussava ripetutamente alla porta, pronunciando parole minacciose ed augurandole la morte. L’arrestato, che ha precedenti di polizia, è stato condotto in carcere.