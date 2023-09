Il Lecce vince ed è secondo

Lecce-Genoa 1-0

I giallorossi tirano in porta molte volte ed ottengono la rete della vittoria all’83’, con un gran tiro da fuori area di Oudin. Il Genoa, va detto, era rimasto in 10 dal 36′, a causa dell’espulsione di Martin.



Tabellino

Lecce-Genoa 1-0



Marcatori: 39’st Oudin



Assist: 39’st Gendrey



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo (14’st Dorgu); Kaba (34’st Sansone), Ramadani, Rafia (14’st Oudin); Almqvist, Krstovic (42’st Blin), Strefezza (34’st Piccoli). All. D’Aversa

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter (1’st Vasquez), Bani, Dragusin, Martìn; Sabelli (44’st Hefti), Strootman, Badelj (31’st Hefti), Frendrup; Gudmundsson (44’st Malinosvkyi), Retegui (31’st Ekuban). All. Gilardino



Arbitro: Rapuano di Rimini

E sono 11 punti in 5 giornate. Frutto di 3 vittorie e due pareggi. 4 Gol subiti e 8 Gol fatti. Mai così in alto in serie A.