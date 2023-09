Taranto FC – Capuano va via dal Vigorito senza parlare

Nel post partita, Mister Capuano è teso e, poiché stava attendendo troppo tempo in sala stampa, per le consuete interviste del dopo partita, decide abbandonare il Vigorito senza rilasciare dichiarazioni.

Piuttosto alterato, pronuncia solo questa frase: “Abbiamo quattro ore di viaggio da affrontare, non posso perdere tempo”. Matteo Andreoletti, al contrario, stava rilasciando le sue dichiarazioni alle varie emittenti campane che seguono il Benevento.

Ad Antennasud, invece, parla come sempre: “Questa sconfitta brucia per via dell’ottimo secondo tempo.



Nella prima metà di gioco abbiamo preso gol nel nostro miglior momento e gli avversari hanno raddoppiato grazie ad una nostra ingenuità.



Nella ripresa volevo dare una scossa con le quattro sostituzioni, poiché in molti mi hanno deluso. I cambi ci hanno dato ragione, i subentrati erano più volenterosi e abbiamo avuto occasioni clamorose per pareggiare.



Il risultato è negativo ma la prestazione lascia ben sperare. Perdere a Benevento ci sta e crediamo di averlo fatto anche bene.



Purtroppo, però, abbiamo commesso errori rari per noi. Cerco di inculcare sempre cattiveria ai giocatori e qualcuno deve svegliarsi.



In questa stagione abbiamo sempre fallito i primi tempi e ci manca un po’ di cattiveria”. (Le dichiarazioni sono state rilasciate ad Antennasud.it e riprese da Blunote.it).