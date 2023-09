Incendi notturni in provincia di Lecce: tre veicoli distrutti

Due incendi hanno distrutto tre veicoli in provincia di Lecce. Si tratta di due Mercedes a Magliano e un furgone a Galatina.

Due Mercedes e un furgone a fuoco in due episodi distinti

Nella notte tra martedì e mercoledì, due incendi hanno colpito tre veicoli in provincia di Lecce. Si tratta di due Mercedes e un furgone, appartenenti a diversi proprietari.

Gli incendi sono avvenuti in due località diverse: Magliano, frazione di Carmiano, e Galatina. In entrambi i casi, non sono state trovate prove di dolo, ma le indagini sono ancora in corso.

A Magliano le fiamme divorano due auto della stessa donna

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2 di notte a Magliano, in via Po. Qui, due auto Mercedes, una GLC e una Classe B, sono state avvolte dalle fiamme.

Le due vetture erano parcheggiate sulla stessa strada, ma separate da un ponteggio per lavori edilizi. Entrambe le auto erano intestate a una donna di 30 anni, compagna di un imprenditore. La GLC è andata completamente distrutta, mentre la Classe B ha riportato danni seri.

Il fuoco ha danneggiato anche la facciata di una palazzina vicina, annerendo la parete fino a una finestra al primo piano. Alcuni residenti hanno cercato di spegnere le fiamme con mezzi improvvisati, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie.

I carabinieri della stazione di Carmiano hanno avviato le indagini e visioneranno le telecamere presenti in zona.

A Galatina il rogo colpisce un furgone di una ditta ecologica

Il secondo episodio si è verificato poco dopo le 4 di notte a Galatina, nella zona industriale. Qui, un furgone della ditta Ecom, specializzata nella raccolta differenziata dei rifiuti, è stato trovato in fiamme dai vigili del fuoco del distaccamento di Galatina.

Il mezzo era parcheggiato all’interno della recinzione dell’azienda e non era in uso al momento dell’incendio. Anche in questo caso, non sono stati rinvenuti segni di effrazione o di origine dolosa del rogo. Tuttavia, gli inquirenti non escludono nessuna pista e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza.