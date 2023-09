SailGP, modifiche alle corse dei bus e ai parcheggi. I DETTAGLI

In vista dell’evento sportivo “SailGP Italy Grand Prix 2023”, sono state adottate misure per regolare la circolazione veicolare lungo il Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Giovinazzi. Di conseguenza, le linee degli autobus gestite da Kyma Mobilità subiranno delle variazioni a partire dalle ore 21:00 di venerdì 22 settembre, per l’intera giornata di sabato 23 e domenica 24 settembre, fino alle ore 6:00 di lunedì 25 settembre (per ulteriori dettagli, consultare www.kymamobilita.it).

In aggiunta, considerando la limitazione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto all’interno della zona A, al fine di mitigare i disagi per i titolari di permessi di residenza, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini compresi in detta zona, si stabilisce che venerdì e sabato 23 settembre, i detentori di permessi di residenza per la zona A e gli abbonati per le zone A e A+B potranno parcheggiare le loro auto in zone diverse rispetto a quelle specificate sul proprio permesso, purché ricadano sempre in una delle strade comprese nelle zone A – B.

Queste misure sono state adottate al fine di garantire un’adeguata organizzazione e sicurezza in occasione dell’evento SailGP, assicurando al contempo un minimo disagio per i residenti e gli utenti abbonati ai parcheggi della zona coinvolta.