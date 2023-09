Il Taranto perde di misura a Benevento

Un primo tempo giocato meglio dai padroni di casa, ma nei primi venti minuti, il gioco sembrava equilibrato.

Va in gol, al 24’, Ferrante per il Benevento. Azione generata da calcio d’angolo. È il secondo gol in campionato per il talentuoso attaccante. Arriva il raddoppio al 45’ con Karic, bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta di Vannucchi su un tiro dalla distanza. Prova a riaprire la partita 76’ Antonini per i rossoblu, su assist di Orlando. Finale ben controllato dai padroni di casa.



E’ la prima sconfitta del campionato per il Taranto che, pur non essendosi espresso al meglio nel primo tempo, ha approcciato molto meglio la seconda frazione, con in campo una squadra più offensiva, frutto delle sostituzioni.

C’erano 300 tifosi al seguito per i rossoblu.





BENEVENTO-TARANTO 2-1



BENEVENTO: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Karic (84’ El Kaouakibi), Tello, Talia, Pinato (66’ Simonetti), Benedetti; Bolsius (59’ Carfora), Ferrante (84’ Marotta). Panchina: Manfredini, Nunziante, Masciangelo, Rillo, Terranova, Viscardi, Alfieri, Kubica, Ciano, Ciciretti, Sorrentino. All. Andreoletti.aggiornamento

TARANTO: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano (46’ Fiorani), Zonta (46’ Fabbro), Calvano, Ferrara (46’ Panico); Samele (46’ Bifulco), Kanoute (67’ Orlando). Panchina: Loliva, De Santis, Di Serio, Hysaj, Riggio, Bonetti, Kondaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Federico Linari di Firenze. IV: Simone Gavini di Aprilia.

AMMONITI: Romano, Errici, Fabbro (T); Berra (B).

NOTE: Angoli 5-2





Bollettino

Benevento-Taranto 2-1

Titoli emessi per la gara di campionato di Lega Pro, Benevento vs Taranto aggiornamento ore 20:15 del 21/09/2023.

Totale 1076

Divisi in:

Locali 779

Ospiti 297

*Abbonati: 3.740

Buona serata.