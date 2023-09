WEN-DO: uno spazio per le donne a Martina Franca

Un luogo dove ritrovarsi, crescere e celebrare la propria identità. Questo è WEN-DO, uno spazio di generatività femminile che ha aperto i battenti a Martina Franca, in Puglia.

Un progetto nato dalla volontà di alcune donne e ragazze di creare un ambiente accogliente e stimolante, dove poter condividere esperienze e attività in un percorso di autoaffermazione e autodeterminazione.

Un’occasione per conoscere WEN-DO

Per presentare WEN-DO alla comunità, le promotrici hanno organizzato un evento giovedì 21 settembre alle ore 19 presso il Polo della Protezione Civile in Piazza D’Angiò.

L’evento sarà un’occasione per conoscere meglio lo spazio, le sue finalità e le sue iniziative. A seguire, ci sarà un piccolo rinfresco per festeggiare assieme l’inizio di questa nuova avventura.

WEN-DO: una parola chiave per le donne

WEN-DO è una parola chiave che racchiude il senso di questo spazio. WEN significa donna in cinese, mentre DO significa via o metodo in giapponese.

WEN-DO è quindi la via delle donne, il metodo per esprimere la propria femminilità in modo libero e consapevole.

WEN-DO è anche il nome di una disciplina di autodifesa femminile, che mira a rafforzare la sicurezza e la fiducia in se stesse delle donne.

Se sei una donna o una ragazza che vuole scoprire WEN-DO, non perdere l’evento di giovedì 21 settembre.