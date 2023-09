San Giorgio Ionico, approvati lavori per la scuola elementare “Maria Pia di Savoia”

Il 5 settembre 2023, durante la seduta della Giunta Comunale di San Giorgio Ionico, è stata approvata la delibera n. 96 per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola elementare “Maria Pia di Savoia”. L’importo totale dell’intervento ammonta a 92.168,92 euro e sarà finanziato in parte con risorse del Ministero dell’Interno, fondi PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, e in parte con fondi di bilancio.

L’obiettivo principale di questo intervento è il ripristino delle condizioni di fruibilità della palestra, che sarà ottenuto attraverso la sostituzione della pavimentazione e la bonifica dei fenomeni di umidità di risalita. I lavori sono programmati per iniziare nei prossimi giorni e si prevede che saranno conclusi entro il mese di dicembre.Questa iniziativa si inserisce nell’ampio contesto di azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione delle strutture scolastiche e del patrimonio pubblico nel suo complesso. A breve, infatti, prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione dell’immobile sito in Largo Osanna, di fronte al Palazzo D’Ayala. Una volta completati, l’edificio sarà destinato a diventare un incubatore di Start-up, con l’obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo socio-economico del territorio. La spesa prevista per quest’ultimo intervento ammonta a 200.000,00 euro.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tripaldi, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, che non solo mirano a migliorare le condizioni delle strutture scolastiche, ma anche a promuovere lo sviluppo economico locale attraverso l’incoraggiamento delle nuove imprese e iniziative imprenditoriali. Con questi progetti, l’Amministrazione Comunale di San Giorgio Ionico dimostra un impegno concreto verso il benessere della comunità e la valorizzazione del territorio.