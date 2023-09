Truffe online: come evitare di cadere nella trappola delle false dirette TV

Le false dirette TV sono un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso, che mette a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti. Si tratta di siti web o app che promettono di trasmettere in streaming eventi sportivi o altri programmi, ma in realtà nascondono virus, malware o richieste di dati personali.

Come funzionano le false dirette TV

Le false dirette TV sfruttano l’interesse e la curiosità degli utenti per eventi che non sono trasmessi in chiaro o che richiedono un abbonamento a pagamento. Spesso, si presentano come servizi stranieri che offrono una qualità audiovisiva accettabile e una semplice registrazione.

In realtà, una volta cliccato sul link o scaricata l’app, gli utenti si ritrovano di fronte a una serie di problemi: finestre pubblicitarie invasive, download di software dannosi, richieste di dati sensibili come numeri di carta di credito o codici di sicurezza, o addirittura blocchi del dispositivo.

Come difendersi dalle false dirette TV

Per evitare di cadere nella trappola delle false dirette TV, è bene seguire alcuni consigli:

Verificare sempre la fonte e la reputazione del sito o dell’app che offre la diretta. Se si tratta di un servizio sconosciuto o poco affidabile, meglio evitarlo.

Non inserire mai dati personali o bancari su siti o app non sicuri. Se si riceve una richiesta di questo tipo, si tratta quasi sicuramente di una truffa.

Proteggere il proprio dispositivo con un antivirus aggiornato e un firewall attivo. Questi strumenti possono rilevare e bloccare eventuali minacce informatiche.

Seguire le comunicazioni ufficiali degli organizzatori degli eventi. Se non sono previste dirette TV, non fidarsi di ipotetici servizi stranieri che pubblicizzano la trasmissione dell’evento.

Le false dirette TV sono un danno d’immagine per gli eventi e una truffa per gli utenti. Per godersi lo spettacolo in sicurezza, è meglio affidarsi ai canali legali e autorizzati.