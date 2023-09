Martina Calcio 1947: una vittoria convincente in trasferta

Il Martina Calcio 1947 ha ottenuto un importante successo nella seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone H, battendo per 2-0 l’Unione Sportiva Bitonto sul campo di Bitetto.

La squadra biancazzurra ha mostrato una grande personalità e ha sfruttato al meglio le occasioni create.

Bitonto e Martina, sfida tra ex e tradizione

Tra i protagonisti di questa sfida ci sono infatti molti nomi noti ai tifosi di entrambe le squadre.

Tra gli allenatori, Mario Sandron e Massimo Pizzulli hanno guidato sia il Bitonto che il Martina in diverse occasioni.

Tra i dirigenti, il segretario del Martina Emanuele Santoruvo ha vestito la maglia del Bitonto come calciatore. Tra i giocatori, Nicola Addante, Emanuele Zonno e Francesco Assisi hanno fatto la storia del Bitonto negli anni ’60 e ’70, mentre Enrico Silletti e Claudio Maffei sono passati dal Martina al Bitonto nelle ultime stagioni.

Un primo tempo da incorniciare

Il Martina ha dominato la prima frazione di gioco, mettendo in difficoltà la difesa avversaria con le sue azioni rapide e precise.

Al 39′ il gol del meritato vantaggio: Virgilio ha sfruttato un cross dalla sinistra e ha segnato di testa, portando in vantaggio i suoi.

Due minuti dopo, il raddoppio: Palermo ha trasformato un calcio di rigore con freddezza e ha chiuso il primo tempo sul 2-0.

Un secondo tempo di controllo

Nella ripresa, il Bitonto ha cercato di reagire, ma il Martina ha gestito bene il risultato, senza concedere grandi occasioni agli avversari.

La squadra di Pizzulli ha anche sfiorato il tris in alcune occasioni, dimostrando di essere in grande forma. Nel finale, il Bitonto ha colpito un palo, ma il risultato non è cambiato. Il Martina ha festeggiato la sua seconda vittoria consecutiva in campionato.