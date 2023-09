Fasano travolge Gallipoli con un poker di gol

Il Fasano si impone per 4-1 sul Gallipoli nella seconda giornata del campionato di Serie D, girone H. Una vittoria netta e meritata per i biancorossi, che hanno dominato la partita soprattutto nella ripresa.

Equilibrio nel primo tempo

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il Gallipoli che resiste agli attacchi del Fasano. I biancazzurri si difendono con ordine e cercano di ripartire in contropiede, ma non riescono a creare occasioni da gol. Il Fasano ha il controllo del gioco, ma non trova la via della rete. La squadra di mister De Candia sfiora il vantaggio con Ganci, che colpisce la traversa al 25′ minuto.

Show del Fasano nella ripresa

Nella seconda frazione di gioco, il Fasano cambia marcia e dilaga sul Gallipoli. Al primo minuto, Ganci si riscatta dal palo del primo tempo e sblocca il risultato con un colpo di testa su cross di Brignola. Al quarto minuto, lo stesso Brignola raddoppia con un tiro da fuori area che si infila sotto la traversa. Al sesto minuto, Battista chiude i conti con una conclusione ravvicinata su assist di Ganci. Il Gallipoli è in bambola e non riesce a reagire. Al 36′ minuto, Ganci firma la sua doppietta personale e il poker del Fasano con un altro colpo di testa su cross di Battista. Nel recupero, il Gallipoli accorcia le distanze con Artigas, che sfrutta una disattenzione della difesa avversaria e batte il portiere con un tiro angolato.