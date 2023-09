“Azzurro Storie di Mare”: Taranto e i suoi mitilicoltori protagonisti su RAI1

Beppe Convertini guida i telespettatori alla scoperta delle tradizioni marittime della città tarantina

Il programma “Azzurro Storie di Mare”, condotto da Beppe Convertini, mette in primo piano la Città di Taranto e i suoi mitilicoltori nella sesta e penultima puntata del format. L’appuntamento è fissato per domenica 17 settembre alle ore 9.40 su Rai 1.

Convertini accompagnerà gli spettatori in un affascinante viaggio tra le bellezze del mare pugliese, con un focus speciale sulla città di Taranto. L’obiettivo è scoprire come gli abitanti della zona si impegnino per il riscatto dell’intero territorio.

Ospite di questa puntata speciale sarà il giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa, che condividerà aneddoti particolari della sua straordinaria vita e racconterà il legame che lo lega alla Puglia, luogo che ha scelto per il suo ritiro.

Convertini promette uno spaccato ricco di emozioni e curiosità: “Finalmente – spiega – sbarchiamo nella mia cara Puglia con un focus davvero particolare sulla città di Taranto e sulle sue tradizioni del mare. Conosceremo i segreti della cozza tarantina tramite il racconto dei mitilicoltori della zona ed impareremo anche a cucinarle secondo la tradizione enogastronomica della città, scopriremo le bellezze dei fondali in compagnia di un folto gruppo di esperti del diving, esploreremo il borgo della città vecchia di Taranto in modo particolare e tanto altro ancora. Insomma, ancora una volta si prospetta un viaggio a dir poco imperdibile”.

Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per scoprire le meraviglie e le storie che il mare di Taranto ha da offrire.