Nuovo asfalto in via Galilei e luci LED in via Cacace e piazza Carbonelli

L’Assessorato ai Lavori Pubblici sotto la guida di Cosimo Ciraci accelera i interventi per migliorare la viabilità e l’illuminazione pubblica.

L’amministrazione comunale di Taranto sta vivendo un’impetuosa ondata di miglioramenti infrastrutturali, con un’attenzione particolare alla viabilità e all’illuminazione pubblica. Gli interventi in corso sono molteplici e riguardano diverse zone della città.

L’assessorato ai Lavori Pubblici, diretto con abilità e determinazione da Cosimo Ciraci, sta guidando i lavori in via Galileo Galilei. Qui, una squadra di operai si sta adoperando per rimuovere l’asfalto vetusto, sostituendolo con una nuova pavimentazione, garantendo così una viabilità più sicura e confortevole per tutti i cittadini.

Nella pittoresca via Cacace, l’attenzione si è concentrata sia sulla sicurezza pubblica che sulla sostenibilità energetica. Dieci vecchi sostegni in cemento sono stati sostituiti con nuove strutture in acciaio zincato dotate di illuminazione a LED. Questo intervento non solo migliorerà la visibilità e la sicurezza nella zona, ma contribuirà anche all’ottimizzazione dei consumi energetici.

Un’analoga operazione prenderà il via da domani in piazza Carbonelli, con l’obiettivo di portare gli stessi benefici anche in questo importante nodo cittadino.

Parlando di questi interventi, l’assessore Ciraci ha sottolineato l’entusiasmo e la dedizione con cui l’amministrazione Melucci sta affrontando questo imponente piano di lavori pubblici. Ha dichiarato: “Dai più grandi cantieri, fino a interventi di minore portata, l’amministrazione Melucci ha un’intensità di lavori pubblici che non si vedeva da diversi anni. Continueremo a monitorarne l’andamento, con lo scopo di informare puntualmente i cittadini sulle tante novità infrastrutturali che interessano la nostra città.”

Questi interventi testimoniano un impegno concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso una migliore viabilità e un’illuminazione pubblica moderna ed efficiente. La città di Taranto guarda al futuro con una visione chiara e concreta, investendo nelle infrastrutture che renderanno la comunità più sicura e prospera.