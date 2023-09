Brindisi: tentano di rubare in un appartamento – fermati dai residenti

Un episodio di cronaca nera si è verificato nel quartiere Sant’Elia di Brindisi. Quattro stranieri, due uomini e due donne, hanno tentato di introdursi in un’abitazione con un cacciavite. Sono stati scoperti e bloccati da alcuni abitanti del luogo.

La fuga dei complici

L’episodio si è svolto in piazza Raffaello, dove si trova un edificio residenziale. I quattro malviventi hanno cercato di forzare la porta di uno degli appartamenti con un cacciavite. Sono stati però notati da alcuni residenti, che hanno dato l’allarme e li hanno affrontati. I due uomini sono riusciti a scappare, mentre le due donne sono state trattenute fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini in corso

Le due donne sono state identificate e portate in caserma per essere interrogate. Si tratta di due cittadine rumene, di 28 e 32 anni, con precedenti per furto. Sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di rintracciare i due complici fuggiti, che potrebbero essere anch’essi di origine rumena.

Il quartiere Sant’Elia è da tempo teatro di episodi di microcriminalità, che preoccupano i residenti. Questi chiedono maggiori controlli e sicurezza da parte delle autorità competenti.