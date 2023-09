Moto contro auto: perde la vita un centauro a Lama

In una drammatica giornata per la comunità di Taranto, un uomo di 86 anni ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra uno scooter e un’auto. L’incidente è avvenuto nella borgata di Lama, precisamente in zona circonvallazione dei fiori, nel primo pomeriggio.

Immediata mobilitazione dei soccorsi.

Una volta ricevuta la segnalazione, i soccorsi sono intervenuti prontamente sulla scena del tragico evento. Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, l’uomo è purtroppo deceduto mentre veniva trasportato d’urgenza in ambulanza verso il nosocomio locale.

Accertamenti in corso

Al momento, rimangono ancora in sospeso numerosi dettagli relativi alla dinamica dell’incidente. Saranno gli esperti della Polizia locale di Taranto a condurre scrupolose indagini volte a ricostruire con precisione l’accaduto. La comunità locale attende con trepidazione i risultati di tali accertamenti, al fine di ottenere una chiara comprensione degli eventi che hanno portato a questa tragica perdita.

IMMAGINE DI REPERTORIO