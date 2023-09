Un viaggio fantastico con le storie di Nati per Leggere

Ti piace ascoltare le storie? Ti piace viaggiare con la fantasia? Allora non perderti l’occasione di partecipare a un evento speciale organizzato dal gruppo territoriale Nati per Leggere di Martina Franca.

Venerdì 15 settembre: una giornata di letture per i più piccoli

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00, negli spazi esterni delle Scuole dell’infanzia “Uva Piena” e “San Paolo”, potrai incontrare gli operatori e i lettori volontari di Nati per Leggere, che ti leggeranno delle bellissime storie per bambini fino a 6 anni. Potrai scegliere tra tanti libri diversi, adatti ai tuoi gusti e alla tua età.

Nati per Leggere: un progetto per promuovere la lettura fin dalla nascita

Nati per Leggere è un progetto nazionale che ha come obiettivo di diffondere la cultura della lettura tra i bambini e le loro famiglie. Leggere ai bambini fin dalla nascita favorisce il loro sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, oltre a creare un legame affettivo tra genitori e figli. Nati per Leggere organizza in tutta Italia eventi, laboratori, incontri e formazioni per sensibilizzare i genitori e gli educatori sull’importanza della lettura precoce.

Vieni a scoprire il piacere dell’incontrarsi, la bellezza del leggere, la possibilità di viaggiare con la fantasia.