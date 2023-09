Come usare i mezzi elettrici in sharing a Lecce

La Settimana europea della mobilità sostenibile è un’occasione per scoprire e provare i nuovi mezzi di trasporto che stanno cambiando il volto delle città. A Lecce, l’azienda BIT Mobility organizza delle iniziative per promuovere la cultura della micromobilità elettrica in condivisione.

Monopattini, bici e scooter elettrici: come funzionano

I mezzi elettrici in sharing sono una soluzione ecologica ed economica per muoversi nelle aree urbane, riducendo il traffico e le emissioni di CO2. Si tratta di monopattini, bici e scooter alimentati da energia elettrica, che si possono noleggiare facilmente tramite un’App dedicata. Basta trovare il mezzo più vicino, sbloccarlo con il proprio smartphone, guidarlo fino alla destinazione e parcheggiarlo in modo corretto.

Le iniziative di BIT Mobility a Lecce

Per far conoscere i vantaggi e le regole dei mezzi elettrici in sharing, BIT Mobility ha organizzato dei momenti di formazione a Lecce, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre). Nelle piazze della città, saranno allestiti dei desk e degli stand informativi, dove lo staff dell’azienda distribuirà gadget gratuiti, voucher per il test dei mezzi, materiale informativo e quiz teorici. Inoltre, sarà possibile partecipare a dei test drive gratuiti per provare i monopattini, le bici e gli scooter elettrici. A fine settimana, BIT Mobility premierà i tre utenti che avranno percorso più chilometri con i mezzi a noleggio.

Se vuoi saperne di più sulle iniziative di BIT Mobility a Lecce, visita il loro sito web o segui la loro pagina Facebook. Se vuoi scoprire le altre città in cui è attivo il servizio di sharing mobility targato BIT Mobility, consulta la mappa interattiva.

Stand e info

Di seguito l’elenco degli stand che verranno allestiti da BIT Mobility nelle città italiane:

Misano -15/16/17 settembre – Italian bike festival – Via del Carro, nei pressi del Misano World Circuit- 11.00-15.00

Prato – 16 settembre – piazza duomo – 15:00-19:00Bergamo – 16 settembre – piazzale degli alpini – 15:00-19:00

Lecce – 16 settembre – Convento degli Agostiniani (in concomitanza ad una conferenza) – 17.00-21.00

Pisa – 16/17/18/19/20 settembre – Piazza garibaldi – 15.30-19.30

Trento – 16 e 17 settembre – piazza delle donne lavoratrici – 15.00-19.00

Padova – 17 settembre – piazza della frutta – 15:00-19:00

Brindisi – 17 settembre – viale regina Margherita angolo via colonne- 17:00-21:00

Pescara – 17 settembre – evento sicurezza stradale e mobilità sostenibile presso parcheggio del porto turistico – 9.00-18.00. Evento in collaborazione con Consorzio Autoscuole Aternum.

Novara: 19 settembre- formazione presso l’Istituto Tecnico Industriale Omar. Orario 10.00-12.30 Lezione teorica e parte pratica.