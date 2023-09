Tragedia di fine estate: fa il bagno di notte in piscina e muore

Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Crispiano nella notte scorsa, quando una donna di 53 anni è stata trovata senza vita nella piscina della sua abitazione. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino, e nonostante i tentativi di soccorso, la vittima è purtroppo deceduta all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto poco dopo il suo arrivo.Il personale del 118 ha effettuato operazioni di rianimazione prolungate sul posto, ripristinando l’attività cardiaca della donna, ma purtroppo i danni subiti a causa dell’annegamento sono stati fatali.

All’arrivo dell’ambulanza, la vittima si trovava ancora nell’acqua della piscina e non respirava. I sanitari hanno dovuto effettuare un tempestivo intervento per portarla in salvo, tuffandosi nella vasca. La presenza del marito e di altre persone ha reso la scena ancor più angosciante.Le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica fatalità non sono ancora chiare, e le autorità locali stanno conducendo un’indagine dettagliata. I carabinieri della stazione di Crispiano e del comando provinciale di Taranto sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Il magistrato ha ordinato il sequestro della salma, e l’esecuzione di un’autopsia è già stata programmata. Questo passo è fondamentale per cercare di comprendere appieno le circostanze che hanno condotto a questa dolorosa perdita.

