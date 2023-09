Taranto – Ferrarese: “Lo stadio verrà ricostruito”

Sembrerebbe sia stata presa una decisione per l’Erasmo Iacovone di Taranto.

Massimo Ferrarese, commissario incaricato dal Governo per i Giochi del Mediterraneo, è stato chiaro, in una intervista rilasciata ieri ad Antennasud.

In breve, ha detto che i lavori avranno inizio alla fine di questo campionato e che termineranno a dicembre 2025, con un possibile ritardo di al massimo due mesi dell’anno successivo.

La capienza dello Iacovone sarà di oltre 20.000 posti.



L’unica nota negativa è che, per tutto il periodo dei lavori, il Taranto non potrà usufruire nemmeno parzialmente della struttura. Quindi, dovrà giocare in trasferta.