Rapina a un camionista nella notte: arrestato un 25enne a Lecce

Un 25enne è stato arrestato per aver rapinato un camionista a Lecce. Due minorenni sono stati deferiti. La polizia ha sventato il crimine.

Un’aggressione violenta

Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, un camionista in sosta presso una stazione di servizio sulla tangenziale di Lecce è stato vittima di una rapina a mano armata.

Tre giovani, di cui due minorenni, hanno lanciato pietre contro il finestrino della cabina del Tir e hanno tentato di forzare le portiere, minacciando l’autista e chiedendogli i soldi. Il camionista ha chiamato il 113 e ha atteso l’arrivo della polizia.

L’intervento della polizia e l’arresto

Gli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce sono intervenuti sul posto in pochi minuti e hanno individuato i presunti responsabili, che cercavano di confondersi con altri giovani presenti nella stazione di servizio.

Si tratta di D.T.J., 25enne di Lecce già noto alle forze dell’ordine, e di due ragazzi minorenni. I tre sono stati accompagnati in Questura per le formalità di rito. Il maggiorenne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso, oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, mentre i due minori sono stati deferiti in stato di libertà e affidati ai genitori. La rapina a un camionista nella notte è stata un episodio di violenza che ha messo a rischio la vita e la sicurezza di una persona onesta.

La polizia ha agito con prontezza e professionalità, arrestando uno dei responsabili e identificando gli altri due.

Si tratta di un segnale forte contro la criminalità e a favore della legalità.