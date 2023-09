Pericolo sul Ponte Punta Penna: teli di cellophane rischiosi per la sicurezza stradale

Da diverse settimane sono in corso lavori sul tratto di strada adiacente al Ponte Punta Penna di Taranto ma, purtroppo, tali interventi stanno causando disagi alla circolazione in termini di sicurezza.

Automobilisti e motociclisti hanno sollevato una problematica di non poco conto, segnalando la presenza di teli di cellophane sparsi lungo il ciglio della careggiata, originati dai materiali utilizzati nelle opere in corso. Questa situazione crea un evidente rischio per la sicurezza dei conducenti.

I teli di cellophane, una volta dispersi, possono facilmente essere trascinati dalla scia delle auto e delle moto, diventando ostacoli imprevedibili e potenzialmente pericolosi. Ciò non solo aumenta il rischio di incidenti, ma può anche causare riflessi luminosi che possono disorientare i conducenti, amplificando ulteriormente il pericolo.

In questo contesto, è fondamentale un intervento immediato da parte delle autorità competenti per la rimozione dei teli dalla carreggiata. Solo così si potranno scongiurare possibili incidenti stradali in una zona già di per sé delicata.

La sicurezza dei cittadini e degli automobilisti deve rimanere una priorità in ogni fase dei lavori su una arteria stradale così trafficata. Siamo fiduciosi che le autorità prenderanno le misure necessarie per garantire un transito sicuro sulla strada adiacente al Ponte Punta Penna, evitando così ulteriori inconvenienti.

Restiamo in attesa di un tempestivo intervento, auspicando che la situazione possa essere risolta nel più breve tempo possibile, a beneficio di tutta la comunità.