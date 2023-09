Artigianato in Fiera, al via la 69esima Giornata dell’Artigianato L’Artigianato valorizza e promuove i prodotti delle imprese polarizzando un mercato consapevole e attento ad alcuni valori quali l’autenticità, l’ originalità e la qualità dei prodotti, la sostenibilità ambientale, l’utilizzo di tessuti naturali e il benessere fisico.

Per raggiungere questi obiettivi, l’Artigianato in Fiera propone strumenti (esposizione fieristica, piattaforma digitale e opportunità di promozione) che permettono alle aziende di promuoversi tutto l’anno trovando nell’evento fisico di settembre il momento di massima picco.

Artigianato in Fiera, al via la 69esima Giornata dell’Artigianato

Si terrà il prossimo giovedì 14 settembre 2023 in Fiera del Levante la 69^ Giornata dell’Artigianato.

“Con le radici nel futuro: le imprese del Mezzogiorno alla sfida della transizione tra risorse comunitarie e l’incognita autonomia” è il tema del convegno promosso da Confartigianato Imprese Puglia, che si terrà a partire dalle ore 16:00 presso il Padiglione permanente Confartigianato, sito nei pressi della fontana monumentale.

L’apertura dei lavori è affidata a Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Imprese Puglia.

Seguiranno i saluti di Antonio Decaro, Sindaco di Bari, di Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, di Lucia Di Bisceglie, presidentessa della CCIAA di Bari e delle altre autorità e rappresentanti delle istituzioni.

La relazione è affidata a Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Sono attesi gli interventi di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia e di Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico.

Concluderà i lavori Marco Granelli, Presidente nazionale di Confartigianato Imprese. A moderare l’incontro sarà Giorgio Demetrio, giornalista RAI.

“Siamo ad uno snodo epocale non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno, l’Italia e l’Europa – ha commentato Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia. Sono moltissimi i fronti aperti, le sfide che dobbiamo affrontare come cittadini e come imprenditori. La transizione ecologica, quella energetica, quella tecnologica, digitale e, nondimeno, quella demografica e sociale ci impongono di utilizzare al meglio gli strumenti a nostra disposizione. Solo così potremo consentire al nostro sistema produttivo di mettere radici nel futuro”.