“Strade sicure”, manutenzione e sicurezza stradale al centro di un incontro in Provincia

Si è svolto ieri a Palazzo del Governo di Taranto un incontro tra il comitato “Strade sicure” e l’Amministrazione provinciale, presieduta da Rinaldo Melucci.

L’incontro, richiesto dal comitato, è servito a fare il punto della situazione sulla manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali.

Il vicepresidente della Provincia, Vito Parisi, e il dirigente del Settore Viabilità, Aniello Polignano, hanno illustrato al comitato le attività di manutenzione che sono state eseguite nell’ultimo anno.

Tra queste, spiccano i lavori di asfaltatura e manutenzione delle barriere di sicurezza su diverse strade del territorio provinciale, tra cui la S.P. 41 Taranto-Castellaneta, la S.P. 27 Taranto-Ostuni e la S.P. 29 Taranto-Martina Franca.

Il comitato “Strade sicure” ha espresso apprezzamento per l’operato della Provincia, ma ha anche chiesto di conoscere quali iniziative sono in programma per mettere in sicurezza il tratto che collega Mottola a Noci.

In questo caso, la Provincia non ha margini di manovra poiché la strada ricade nella competenza della Regione Puglia.

Il comitato “Strade sicure” ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a proporre iniziative per migliorare la sicurezza delle strade provinciali.

Appuntamenti futuri per un dialogo costruttivo

Nel corso dell’incontro, è stato deciso di istituire futuri tavoli di confronto tra la Provincia e il comitato “Strade sicure”.

Questi tavoli serviranno a raccogliere le proposte delle associazioni interessate al tema della sicurezza stradale e a elaborare un piano di interventi condiviso.

La Provincia ha ribadito la sua disponibilità a collaborare con tutti gli enti e le associazioni che si impegnano per migliorare la sicurezza delle strade.