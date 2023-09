Sofisticatore di olio, Dia gli sequestra 10 milioni di euro

Un imprenditore di Cerignola nel mirino della Direzione Investigativa Antimafia

La Dia ha eseguito un sequestro patrimoniale nei confronti di un imprenditore di Cerignola, attivo nel settore immobiliare, agricolo e dell’olio di oliva. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Bari su proposta della Procura e del Direttore della Dia. L’imprenditore è accusato di aver accumulato illecitamente un patrimonio sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati.

Tra i principali sofisticatori di olio a livello nazionale e internazionale

L’imprenditore è noto alle cronache giudiziarie dagli anni Ottanta come uno dei maggiori sofisticatori di olio di oliva in Italia, con ramificazioni anche sul mercato estero. Gli inquirenti hanno documentato numerosi episodi di adulterazione e contraffazione dell’olio, con gravi danni per la salute dei consumatori e per l’immagine del prodotto italiano.

Il sequestro ha riguardato tre aziende agricole, una società di imbottigliamento, due imprese immobiliari, autoveicoli, macchine operatrici, 26 terreni, 28 fabbricati, altri diritti reali e rapporti finanziari. Il valore complessivo stimato è di circa 10 milioni di euro.