Capuano: “Sindaco di Taranto, riapra lo stadio”

Il derby vinto per 2-0 contro il Foggia è stato un esordio da sogno per il Taranto, ma la gioia è stata offuscata dall’incendio che ha danneggiato lo stadio “Iacovone”. Il rogo ha impedito al tecnico rossoblù Ezio Capuano di parlare ai giornalisti dopo la partita e ha reso inagibile l’impianto, mettendo a rischio la prossima sfida casalinga contro il Messina, prevista per il 18.



Ieri, il Taranto ha preso un prezioso punto a Picerno e Capuano, nel post partita, rivolgendosi al Sindaco di Taranto, ha espresso il suo rammarico e la sua preoccupazione ai microfoni di Antenna Sud: “Ci sentiamo derubati di qualcosa che ci appartiene. Noi siamo innocenti, siamo vittime di questa situazione. Non devono succedere queste cose, poi non so chi sia responsabile”. Capuano ha poi lanciato un appello: “Chiedo al sindaco e a tutti quelli che possono fare qualcosa che ci facciano giocare contro il Messina. Lo devono alla città di Taranto e ai 10.000 tifosi che vogliono continuare a sostenere i nostri colori. Spero che si stia facendo il possibile per risolvere il problema, non giocare sarebbe una cosa terribile che non voglio nemmeno immaginare”.