Mostra Cinema Taranto: un’esperienza unica tra cinema e natura

Dal 12 al 16 settembre, la settima edizione della Mostra del Cinema di Taranto, Mediterraneo Uno +, apre le porte a una straordinaria rassegna cinematografica che celebra le eccellenze artistiche dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Proiezioni sotto le Stelle e Visite nell’Oasi dei BattendieriIl cuore pulsante dell’evento sarà l’Oasi dei Battendieri, situata sulla strada Circummarpiccolo di Taranto, dove, dalle ore 20:00 a mezzanotte, si svolgeranno le proiezioni gratuite di film suddivisi in due schermi tematici: “Luna” e “Acqua”. Ogni serata sarà preceduta da visite guidate gratuite condotte da Enza Tomaselli, in collaborazione con WWF Taranto, offrendo un’occasione unica di connessione tra cinema e natura.Una Rassegna di Eccellenza ArtisticaLa rassegna “Contemporary” presenterà opere in competizione per un montepremi di 5mila euro. Questi film offriranno al pubblico una panoramica della cinematografia contemporanea, mettendo in luce talenti provenienti da diverse parti del Mediterraneo.Workshop e MasterclassParallelamente alle proiezioni, il Conservatorio Paisiello e la sede di Ketos, all’interno della Città Vecchia di Taranto, ospiteranno workshop e masterclass dedicati ai mestieri del cinema, offrendo un’opportunità di apprendimento e condivisione per gli appassionati del settore.Direzione Artistica e Sostegno IstituzionaleA guidare questa kermesse di prestigio è il regista Mimmo Mongelli. L’evento è organizzato da Levante International Film Festival-Mostra del Cinema di Taranto, con il supporto della Regione Puglia e Apulia Film Commission, nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023, e con la partecipazione del Comune di Taranto.Un Patrimonio di PatrociniLa Mostra del Cinema di Taranto gode del patrocinio di istituzioni di rilievo come il Ministero della Cultura della Tunisia, la Provincia di Taranto, la Marina Militare e l’Università di Bari. Numerose associazioni culturali e enti sono coinvolti in questa straordinaria iniziativa, che unisce la passione per il cinema alla valorizzazione del patrimonio naturale e artistico del territorio.Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito www.mostracinemataranto.com e sui canali social della MCT.