Come vivere un anno scolastico buono e costruttivo

La scuola è ripartita e con essa le sfide e le opportunità di crescita per tutti gli studenti, i docenti e i genitori. Come possiamo fare in modo che questo sia un anno scolastico buono e costruttivo? Quali sono gli elementi che rendono la scuola un luogo di apprendimento e di vita?

Le relazioni: il cuore della scuola

Un anno scolastico è buono quando è basato su relazioni solide tra compagni, con i docenti, con i genitori. Queste relazioni creano un clima di apprendimento che favorisce la crescita umana e intellettuale. Attraverso le relazioni, si fanno esperienze di vita, si impara qualcosa dagli altri, si apre la mente alle diverse realtà e si inizia a costruire le proprie idee, il proprio pensiero, la propria visione del mondo.

Un anno scolastico è buono quando tutti si sentono coprotagonisti e corresponsabili del bene dell’altro. Un anno scolastico, invece, non è buono quando prevale il piattume, le invidie e le rivalità, quando si guarda solo a se stessi e non si collabora. Questo tipo di realtà va assolutamente evitato.

L’autonomia e la libertà: le ali della scuola

La scuola italiana si trova in una situazione di grande energia e vitalità: dopo il covid, sono emerse molte proposte che dimostrano che la scuola è il punto nodale della società. Tuttavia, la scuola italiana non è ancora libera, perché ai genitori non è stata garantita la libertà di scegliere la scuola per il proprio figlio. Ma sono stati fatti grandi passi in avanti che fanno sperare che la meta sia sempre più vicina.

Una reale autonomia per la scuola pubblica statale e una reale libertà per la scuola pubblica paritaria permetterebbero alla scuola italiana di esprimere tutte le potenzialità di cui è capace a beneficio della società.

Buon anno scolastico nel luogo di incontro tra generazioni con la massima occasione di crescita culturale e, per questo, umana.

Nella parola “Responsabilità”, dal piccolo come dal grande, a tutti i livelli della nostra società.