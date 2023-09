Mercatino Troppo Bello: vintage musica e cibo a Conversano

Se ami lo stile vintage, la musica di qualità e il cibo gustoso, non puoi perderti il Mercatino Troppo Bello, che si terrà domenica 10 settembre a Conversano, in Corso Umberto I. Si tratta di un evento organizzato in collaborazione con Evviva Maria Trattoria Veloce e Spaccio – Mortadella Jazz, con il patrocinio della Città di Conversano e inserito nella rassegna Conversano – Borgo d’Estate.

Un’occasione per fare acquisti originali e divertirsi

Il Mercatino Troppo Bello ti offre la possibilità di scegliere tra una selezione di abbigliamento vintage, accessori, libri e vinili, provenienti da varie epoche e stili. Potrai trovare capi unici e di qualità, a prezzi convenienti e sostenibili. Inoltre, potrai goderti la selezione musicale di Norbeat, un dj che propone brani di diversi generi, dal jazz al funk, dal soul al rock.

Un’esperienza gastronomica da leccarsi i baffi

Il Mercatino Troppo Bello non è solo shopping, ma anche gusto. Potrai infatti assaggiare le specialità della cucina locale, preparate con ingredienti freschi e genuini. Potrai scegliere tra pasta, panini, calici di vino e birrette, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo della Mortadella Jazz, una band che suona brani classici e moderni con uno stile originale e divertente.

Dalla musica al cibo alle 18.00 a mezzanotte al Mercatino Troppo Bello!