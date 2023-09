Martina – Manfredonia era da tanto tempo

Domenica 10 settembre ore 18:00

Stadio “G.D. Tursi” Martina Calcio 1947 Vs Manfredonia Calcio 1932 risultato finale 2-0.

Dopo quasi dodici anni ritorna il derbissimo tra il Martina Franca e il Manfredonia. Una gara dal sapore particolare, un match che ha i suoi trascorsi 70 anni fa quando le due formazioni si affrontarono per la prima volta nella Promozione Pugliese. Da allora 34 incontri di cui 14 vittorie sipontine, 8 pareggi e 12 sconfitte. Ľ’ultima gara in Eccellenza il 23 Gennaio 2011 con la vittoria dei sipontini per 1 a 0 al “Domenico Tursi” e rete di Mauro De Rita.

Primo tempo 0 – 0

Match equilibrato al Tursi molto piacevole. Martina che cerca di tenere il pallino del gioco e Manfredonia che prova a colpire in contropiede. Due miracoli di Figliola e uno di Rossi

Secondo Tempo 2 – 0

Partita ricca di emozioni. I padroni di casa superano 2-0 nella ripresa il Manfredonia. Ganfornina e Ancora su rigore permettono al Martina di superare il Manfredonia, ai sipontini resta l’amarezza della traversa sul 1-0.