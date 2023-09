Incendio a Brindisi: sei auto distrutte in un parcheggio

Un violento incendio ha coinvolto sei auto nella notte tra il 9 e il 10 settembre a Brindisi. Il rogo è divampato in via Di Vittorio, vicino al parco Di Giulio. Le cause sono ancora da chiarire.

Le fiamme partono da una vettura e si propagano

Il fuoco è scoppiato dopo l’una, in un parcheggio non custodito in strada. Le fiamme sono partite dal vano motore di una vettura e hanno raggiunto altre due auto parcheggiate accanto. Altre tre auto sono state danneggiate dal calore. I vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti per spegnere l’incendio, insieme ai carabinieri della compagnia di Brindisi. Una delle auto coinvolte ha subito ingenti danni.

Un episodio che desta preoccupazione

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena. Si tratta di un episodio grave, che potrebbe nascondere un’azione dolosa. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le responsabilità e le eventuali motivazioni dietro al rogo.