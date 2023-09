Santa Cesarea Terme – nuovi incendi minacciano il Salento

Santa Cesarea Terme è una delle località più belle del Salento, ma anche una delle più colpite dagli incendi. Nella notte tra sabato e domenica, un vasto rogo ha interessato la strada panoramica che sovrasta il paese, danneggiando in parte l’impianto sportivo e l’edificio delle “Nuove Terme”, abbandonato da anni.

Il vento e la vegetazione alimentano le fiamme

I vigili del fuoco di Maglie, Tricase e Lecce sono intervenuti con il supporto dell’Arif per spegnere le fiamme, alimentate dal forte vento e dalla folta vegetazione spontanea. Grazie al loro lavoro, il fuoco non ha raggiunto la pineta “Belvedere”, uno dei gioielli naturalistici della zona. Si tratta dell’ennesimo episodio incendiario a Santa Cesarea Terme, dopo quello del 18 agosto che aveva costretto all’evacuazione di abitazioni e alberghi. Da allora, si sono verificati altri quattro roghi, tutti di minore entità, ma sempre sospetti.

Ipotesi dolosa e rischio elevato

La frequenza e gli orari degli incendi fanno pensare a una matrice dolosa e a un grave pericolo per la pineta, le strutture ricettive e le case. Un pericolo aggravato dal fatto che non ci sono protezioni per impedire alle fiamme di propagarsi verso l’area sottostante. Inoltre, le strade vicine all’edificio “Nuove Terme” sono difficili da percorrere con i mezzi di soccorso a causa della presenza di fossi senza griglie di copertura.