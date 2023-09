Bari, pedone travolto e ucciso sulla statale 96 Un uomo di circa 52 anni è morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 96, all’altezza di Modugno in provincia di Bari.

La vittima è stata travolta da un’auto mentre tentava di scavalcare lo spartitraffico, in quel tratto di strada poco illuminato, in direzione Altamura. La tragedia si è consumata nel momento in cui una macchina guidata da una donna che transitava in quel momento, l’ha travolto e ucciso.

L’automobilista ha prestato i primi soccorsi. Per il pedone, però, non c’era più nulla da fare dal momento che è stato sbalzato via ad alcuni metri di distanza ed è morto sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia che ha avviato indagini anche sull’identità della vittima.