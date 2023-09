Operazione Guardia di Finanza Taranto: sequestrati oltre 11.200 prodotti pericolosi per la salute pubblica

Nei recenti interventi delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, è stato eseguito un serrato controllo in alcuni esercizi commerciali situati nei comuni di Manduria, Sava, Lizzano, Monteiasi e Palagianello. L’obiettivo era contrastare la vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le operazioni, condotte dai Finanzieri del Nucleo PEF di Taranto, della Compagnia di Manduria e Martina Franca, insieme alla Tenenza di Castellaneta, hanno portato al sequestro di oltre 11.200 prodotti. Tra questi, si contano articoli di bigiotteria e giocattoli privi delle informazioni obbligatorie secondo il “Codice del Consumo”.

Questo provvedimento normativo stabilisce che tutti i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare informazioni fondamentali come la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, la presenza di sostanze potenzialmente dannose, i materiali utilizzati e i metodi di lavorazione.

Dopo un’attenta analisi investigativa, i titolari di 6 dei negozi coinvolti nei controlli sono stati segnalati all’autorità amministrativa competente.

Le indagini dei finanzieri tarantini proseguono con l’obiettivo di smantellare la catena logistica, organizzativa e strutturale di questa filiera e di recuperare i profitti derivanti da tali attività illecite.

Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi è fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori e per favorire un mercato equo, in cui gli operatori economici onesti possano operare in condizioni di leale concorrenza.