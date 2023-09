La Provincia del Jonio: un secolo di storia e di identità

La nostra terra ha una storia antica e ricca di fascino, che si riflette anche nella sua organizzazione amministrativa. Il 2 settembre 1923, infatti, nasceva la Provincia del Jonio, una nuova entità territoriale che si distaccava dalla Provincia di Lecce e che comprendeva 27 comuni, poi diventati 29. Il regio decreto n. 1911 che ne sanciva l’istituzione fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1923.

Lo stemma e il primo Commissario straordinario

Il simbolo della Provincia del Jonio era uno scorpione nero su sfondo bianco, sormontato da una corona dorata. Questo stemma fu concesso ufficialmente il 24 febbraio 1927 con un decreto reale firmato da Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini. Lo scorpione rappresentava la forza e la tenacia dei cittadini ionici, che hanno sempre saputo difendere la loro terra e la loro cultura. Il primo Commissario straordinario della Provincia del Jonio fu Nicola Mattei, che rimase in carica dal 28 novembre 1923 al 1° luglio 1924.

Un cambiamento di nome e una storia da ricordare

Nel 1951 la Provincia del Jonio cambiò nome in Provincia di Taranto, ma non perse la sua identità e il suo legame con il mare che la bagna. In un secolo di esistenza, l’ente provinciale ha attraversato diverse fasi storiche, politiche e sociali, testimoniando le trasformazioni della nostra società e contribuendo allo sviluppo economico e culturale del territorio. Una ricorrenza che merita di essere celebrata e che appartiene a tutti i cittadini della terra ionica.