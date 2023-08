15 nuove assunzioni di Istruttori Tecnici nella Provincia di Taranto

La Provincia di Taranto annuncia l’apertura di una nuova opportunità lavorativa destinata a professionisti e laureati nel campo dell’edilizia, della viabilità e dell’ambiente. E’ quanto fa sapere Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

L’ente è alla ricerca di 15 Istruttori Tecnici da inserire a tempo indeterminato nei settori strategici dell’Edilizia e Patrimonio, Viabilità, Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Questa iniziativa, promossa con l’obiettivo di potenziare il corpo tecnico dell’amministrazione provinciale, offre ai candidati l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture e delle risorse della regione.

Ruoli e Responsabilità

I nuovi Istruttori Tecnici avranno l’importante compito di svolgere diverse attività cruciali all’interno dei settori assegnati. Queste includono sopralluoghi su cantieri e/o impianti, gestione dei servizi legati ai trasporti e alla mobilità, promozione e tutela dell’ambiente e delle risorse idriche/geologiche, sorveglianza sulle zone stradali e sulle aree provinciali di competenza, nonché l’installazione e il controllo della segnaletica stradale e di cantiere.

Requisiti e Candidatura

Per partecipare a questa selezione, i candidati devono possedere specifici titoli di studio. Sono ammessi a presentare la propria candidatura coloro che possiedono un diploma di geometra (previgente ordinamento), un diploma di istruzione tecnica con indirizzo in costruzioni ambiente e territorio (nuovo ordinamento) oppure una laurea in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente ed il territorio o architettura.

Gli interessati sono invitati a inviare la propria candidatura entro la mezzanotte del 23 settembre di quest’anno, esclusivamente tramite il portale nazionale del reclutamento all’indirizzo collegamento al portale. È importante notare che l’accesso a tale portale richiede l’uso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Supporto e Informazioni

Tutte le informazioni pertinenti riguardo i concorsi, gli avvisi e le procedure selettive sono disponibili sia sul sito ufficiale dell’INPA (www.inpa.gov.it) sia sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Taranto.