Omicidio tabaccaia a Foggia, ritrovata l’arma del delitto Il giallo di Foggia si arricchisce di un nuovo tassello: gli inquirenti hanno ritrovato l’arma del delitto usata per l’omicidio di Francesca Marasco, la titolare di 72 anni della tabaccheria in via Marchese De Rosa, uccisa con diverse coltellate a Foggia.

Si tratta di una coltello, rinvenuto a poche decine di metri dall’attività commerciale. Qualcuno l’aveva nascosta: l’ipotesi è che il presunto killer possa aver deciso di nascondere l’arma per depistare le indagini.

La titolare è stata trovata agonizzante da un cliente della tabaccheria, dopo essere stata colpita da diverse coltellate. Ricoverata in condizioni disperate, per lei non c’è stato nulla da fare: è deceduta in ospedale.