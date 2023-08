I prossimi 16 e 17 settembre torna a Taranto Dominate the water, il circuito di nuoto in acque libere ideato e promosso dal campione olimpico e campione del mondo Gregorio Paltrinieri.

Anche quest’anno la competizione richiamerà i migliori agonisti del panorama nazionale ed internazionale, oltre ad una folta schiera di amatori e appassionati. Per tutti l’emozione di nuotare sotto il Ponte Girevole, nel suggestivo scenario del Lungomare, del Canale Navigabile, lambendo i bastioni del Castello Aragonese.

Per il secondo anno consecutivo la tappa tarantina di Dominate the water è organizzata dalla Mediterraneo Sport Taranto con il contributo di istituzioni e partner. Una grande manifestazione sportiva, test event per i Giochi del Mediterraneo 2026, ma anche una importante vetrina per promuovere il mare ed il territorio ionico.

Il programma dettagliato delle gare e degli eventi collaterali della manifestazione, sarà illustrato nel corso della conferenza stampa in programma mercoledì 30 agosto, alle ore 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo di città. Interverranno, tra gli altri, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri e Stefano Rubaudo, coordinatore tecnico del settore Acque libere della nazionale italiana.