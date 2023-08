Movimenti sospetti nei pressi della Stazione di Taranto, i Falchi mettono nei guai un 20enne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, impegnati in attività di perlustrazione per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nel territorio cittadino.

L’individuo è stato individuato nei pressi della Stazione ferroviaria, una zona che spesso diviene teatro di attività illecite legate allo spaccio di droga. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, aumentando i sospetti nei suoi confronti.

Durante l’azione di controllo, gli investigatori hanno osservato il giovane scavalcare il muro di recinzione della stazione e avvicinarsi a un treno fermo. La perquisizione ha portato alla luce una quantità di sostanze stupefacenti nascoste nel suo possesso. All’interno di un pacchetto di sigarette, è stata trovata una dose di hashish con un peso di circa 1,5 grammi, insieme a una dose di eroina del peso di circa 1 grammo. Inoltre, nel marsupio indossato dal giovane, è stata scoperta una seconda dose di eroina del peso di circa 0,60 grammi. Nel suo portafoglio è stata rinvenuta una somma di 100 euro, che è stata sequestrata insieme al materiale stupefacente.

Il 20enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma va sottolineato che per lui vale il principio fondamentale della presunzione di innocenza fino a quando non sarà emessa una sentenza definitiva. Le indagini proseguiranno per stabilire ulteriori dettagli sul coinvolgimento del giovane e sulla sua presunta attività illecita legata allo spaccio di droga.