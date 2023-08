Calcio giovanile. Virtus Taranto: spazio agli Open Day

Il direttore generale Fabio Buonafede dichiara: “La novità più importante sarà la partecipazione ai campionati FIGC”

Prosegue incessante l’attività della scuola calcio Virtus Taranto con i primi Open Day e l’apertura delle iscrizioni prevista per il prossimo 4 settembre. “Con questi Open Day – afferma Fabio Buonafede, direttore generale della Virtus – apriamo la nuova stagione 2023-24. Potremo contare su 5 strutture nel territorio ionico dislocate in varie zone di Taranto e ognuna di queste avrà il proprio Open Day dedicato che ovviamente ha partecipazione libera e gratuita con divisione per fasce d’età. Per tutte le informazioni relative alla nostra scuola calcio vi invitiamo a partecipare agli Open Day per conoscere la nostra grande famiglia della Virtus Taranto. Ci saranno tante novità in questa stagione, in particolare ogni fascia d’età avrà la sua squadra che parteciperà al campionato FGIC, questa è la novità più importante della Virtus Taranto per la nuova stagione”. Di seguito riportiamo gli Open Day calendarizzati:

1) Mercoledì 23 agosto (già effettuato) – Centro Sportivo New Faro Sport (via Anello di San Cataldo – S. Vito Taranto): fasca d’età classe 2010 dalle ore 17:30;

2) Mercoledì 30 agosto – Centro Sportivo New Faro Sport (via Anello di San Cataldo – S. Vito Taranto) : fasce d’età classi 2013-14 dalle ore 17:00; classi 2011-12 dalle ore 18:00

3) Mercoledì 30 agosto – Centro Sportivo Mediterraneo Village (via F. Bruno – Taranto) : fasce d’età classi 2013-14; 2017-18 dalle ore 17:00; classi 2011-12; 2015-16 dalle ore 18:00

4) Giovedì 31 agosto – Centro Sportivo Beato Nunzio Sulprizio (via della Croce Rossa – Taranto) – campo 8 : fasce d’età classi 2011-12 dalle ore 17:00; classi 2013-14 dalle ore 18:15

5) Venerdì 1 settembre – Centro Sportivo Mediterraneo Village (via F. Bruno – Taranto) : fasce d’età classi 2013-14; 2017-18 dalle ore 17:00; classi 2011-12; 2015-16 dalle ore 18:00