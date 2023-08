Gezziamoci 2023, evento con Karima & Walter Ricci E’ stato un concerto del tutto originale quello che ieri sera, il duo Karima & Walter Ricci hanno portato in scena nella magnifica cornice dei giardini settecenteschi di Hotel del Campo. Il pianista Walter Ricci e la cantante Karima hanno danno vita e ripercorso i successi senza tempo degli anni ’50 e ’60 degli colossi della jazz music come Tony Bennet ed Ella Fitzgerald, con la meraviglia di un pubblico attento alle performance d’elite che il duetto ha proposto.

I due artisti poliedrici, sognatori dalla voce black, hanno cantato e suonato in modo ineccepibile tra le urla entusiaste del pubblico, con la naturalezza e con un tocco sempre più appropriato allo stile delle canzoni interpretate, grazie anche all’innato gusto ed alla non comune sensibilità che li contraddistingue.

Karima e Walter Ricci hanno messo insieme due linguaggi che si incrociano: da questo cocktail sonoro è uscito fuori un successo senza eguali. Hanno celebrato la bellezza, con uno sguardo rivolto alle influenze jazz degli anni ’50 fino al contemporary jazz.

Quasi due ore di concerto mozzafiato che ha mandato letteralmente in estasi i tanti fans giunti da Matera e dai paesi limitrofi. Karima e Walter hanno ripercorso la propria carriera attraverso i più grandi successi e un lunghissimo repertorio di brani degli anni ’50 e ’60 della jazz music, che ha fatto sognare la gente presente.

I poliedrici artisti hanno immediatamente conquistato la platea, già pronta per cantare tutti i più grandi successi. Si sono esibiti con tutti i principali cavalli di battaglia, trascinando gli spettatori in un altro mondo parallelo fatto di amore, di emozioni e sensibilità. Hanno reso omaggio ad uno dei più grandi musicisti italiani scomparso all’età di 80 anni pochi giorni fa, Toto Cutugno cantando la canzone “L’Italiano”.

Karima e Walter Ricci durante la loro carriera, hanno saputo unire generi musicali diversi, vari stili, dallo swing al bebop, fino al contemporary jazz, ottenendo sempre un amalgama e melodie sempre più apprezzate dal pubblico e dalla critica.

Un concerto attesissimo dai fans che da tempo aspettavano di vedere il pianista e la cantante in una cornice incantevole così, un’occasione unica per le persone accorse, per vedere dal vivo due artisti apprezzati del panorama musicale, capace di emozionare il pubblico grazie ad una voce ed un timbro vocale straordinario.

Tra i tanti giochi di luce, effetti scenici, la musica di Walter e la voce di karima hanno colpito assumendo una forte connotazione emozionale.

L’evento “Gezziamoci Festival” è patrocinato dal Ministero della Cultura e dai Comuni della rete culturale Gezziamoci, al fine di realizzare una significativa e qualificata azione di promozione musicale, che abbraccia un gran numero di paesi della provincia, capace di richiamare tantissimi appassionati del jazz, ma anche di altri generi musicali insieme a talentuosi artisti poliedrici.

Un fenomeno culturale di assoluto rilievo anche per la capacità di unire la musica alle bellezze naturali, architettoniche e artistiche di luoghi il cui fascino è spesso pari alla godibilità dei concerti che vi si organizzano.

I concerti sono spesso frutto di importanti collaborazioni tra musicisti di generi ed esperienze diverse ma che hanno tutti assimilato dal jazz la libera energia espressiva, l’impulso al superamento di barriere costrittive. Eventi quindi, il Gezziamoci Festival, che mirano a fondere elementi di assoluta importanza per la nostra terra: arte, natura, musica, emozione e comunicazione in una corrispondenza di intenti determinante per lo sviluppo culturale ed espressivo della nostra penisola.