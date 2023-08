MADAME A TARANTO PER L’UNICA DATA IN PUGLIA

Le luci dei riflettori si accenderanno domenica 27 agosto sulla Rotonda del Lungomare di Taranto per accogliere una delle artiste più amate e apprezzate degli ultimi anni: Madame. L’Orfeo Summer Festival è pronto ad ospitare l’unica data in Puglia del Live 2023 dell’artista, promettendo uno spettacolo coinvolgente che farà vibrare i cuori dei fan.

Un’Esclusiva Regionale da Non Perdere

L’attesa è palpabile in tutta la regione, poiché Madame si prepara a regalare una performance unica nel suo genere. Dopo un tour sold-out nel 2022, l’artista ha dimostrato la sua naturale predisposizione per il palcoscenico, catturando l’attenzione di un vasto pubblico con la sua energia contagiosa e la sua genuinità. Il concerto di domenica sera promette di essere un’esperienza indimenticabile, in cui gli spettatori potranno immergersi nell’universo musicale di Madame e sentire la sua passione bruciante per l’arte della performance dal vivo.

Un Crescendo di Successi

Il secondo album di Madame, intitolato “L’amore”, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di artista di spicco nell’industria musicale. In soli quattro anni, ha accumulato un impressionante totale di 35 certificazioni tra platino e oro, testimonianza del suo straordinario impatto sul panorama musicale contemporaneo. Il disco è stato anticipato dal singolo “Il bene nel male”, che ha già ottenuto la certificazione platino ed è stato presentato con grande successo al Festival di Sanremo 2023. Il brano è stato scritto e composto dalla stessa Madame, insieme a Nicolas Biasin (conosciuto come Bias) e Iacopo Sinigaglia (noto come BRAIL), con la produzione affidata a un team di talentuosi produttori, tra cui Shablo e Luca Faraone.

Riconoscimenti di Prestigio

Oltre ai successi commerciali, Madame ha collezionato importanti riconoscimenti nel campo musicale e letterario. Non solo è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio, ma ha anche conquistato i premi per la miglior canzone “Voce”, ottenendo il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Questi riconoscimenti testimoniano la profondità e l’intensità delle sue creazioni artistiche, confermando il suo status di talento eclettico e completo.

Un’Occasione da Non Perdere

Con l’Orfeo Summer Festival che si prepara ad ospitare Madame per un’esibizione straordinaria, gli appassionati di musica hanno tutte le ragioni per essere entusiasti. Il concerto promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale avvincente e coinvolgente, lasciando un segno indelebile nei cuori di coloro che avranno la fortuna di partecipare. Per tutti i fan e gli amanti della musica, questo è un appuntamento da segnare in rosso sull’agenda.

Inizia il conto alla rovescia: Domenica 27 agosto, Madame infiammerà Taranto con il suo talento e la sua passione, regalando un momento indimenticabile di pura espressione artistica.