Fa un tuffo in mare e scompare nelle onde, si lotta contro il tempo per ritrovarlo vivo

Una drammatica situazione si è verificata oggi lungo la litoranea a sud di Torre Canne, nel suggestivo litorale di Fasano. Un uomo è stato avvistato in difficoltà nelle acque del mare presso il Lido Sabbiadoro, scatenando una rapida risposta di soccorso da parte delle autorità locali.

Le operazioni di ricerca sono state avviate intorno alle ore 12 di questa mattina, dopo che un bagnante attento ha segnalato la presenza di un individuo in difficoltà tra le onde. Purtroppo, le tracce della persona sono state perse poco dopo l’avvistamento iniziale, sollevando preoccupazioni sulla sua incolumità.Sul posto è giunta immediatamente una squadra di soccorso dell’Ufficio Territoriale Marittimo di Savelletri, appartenente alla Capitaneria di Porto. Questo primo contingente ha rapidamente organizzato una vasta operazione di ricerca e soccorso, coordinando le proprie azioni con altre unità specializzate.La Guardia Costiera di Monopoli ha dispiegato una motovedetta per pattugliare l’area, mentre un elicottero dei Vigili del Fuoco è stato messo a disposizione per le operazioni aeree di ricerca. L’impiego di un elicottero fornisce un vantaggio notevole nell’individuare possibili segni di vita dall’alto, soprattutto in un’area marina che può estendersi per chilometri.L’entità delle ricerche è stata ulteriormente ampliata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni. Questa unità ha fornito ulteriori sommozzatori e una squadra con un gommone della sezione nautica, aumentando le possibilità di localizzare e recuperare il malcapitato. Le attività di questa squadra vengono strettamente coordinate dall’Unità di Comando Locale (UCL), che opera da terra per guidare gli sforzi in mare.Parallelamente agli sforzi delle forze di soccorso ufficiali, numerose imbarcazioni private si sono unite alla causa, pattugliando l’area acquatica circostante. Questo gesto di solidarietà della comunità locale dimostra quanto sia importante l’unione di tutti per affrontare situazioni di emergenza come questa.