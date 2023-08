Gigi D’Alessio a Taranto con il “Dove c’è il sole Tour”, il 26 agosto Rotonda del Lungomare

Un evento straordinario sta per sconvolgere la città di Taranto con un’esperienza musicale che promette di essere indimenticabile. L’attesissimo appuntamento dell’Orfeo Summer Festival 2023 si avvicina, e sabato 26 agosto alle ore 21, la magica Rotonda del Lungomare ospiterà il leggendario Gigi D’Alessio con il suo entusiasmante “Dove c’è il sole Tour”.

Il cantautore di fama internazionale, che può vantare la vendita di oltre 26 milioni di dischi lungo la sua carriera, è pronto a calcare il palco di Taranto e regalare al pubblico un’esperienza musicale straordinaria. Gigi D’Alessio ha celebrato il suo trentennale nel mondo della musica nel 2022 e ora, con il suo nuovo tour, vuole festeggiare questo importante traguardo insieme ai suoi fedeli fan.

Le arene estive più prestigiose d’Italia stanno ospitando la tournée “Dove c’è il sole Tour” di Gigi D’Alessio, e la Rotonda del Lungomare di Taranto si unisce all’elenco delle location privilegiate. L’artista, noto per i suoi brani intramontabili, farà rivivere il suo repertorio attraverso un concerto emozionante che attraversa oltre tre decenni di successi.La scaletta del concerto abbraccia una vasta gamma di canzoni che hanno segnato la carriera di Gigi D’Alessio. Dai classici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino alle tracce più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, senza tralasciare “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e molte altre.L’Orfeo Summer Festival 2023 ha dimostrato ancora una volta di essere un evento capace di portare grandi artisti e spettacoli di alto livello a Taranto, regalando al pubblico occasioni uniche di intrattenimento. La musica travolgente di Gigi D’Alessio, insieme alla scenografia suggestiva del Lungomare, promette di creare un’atmosfera magica che avvolgerà il pubblico in un’esperienza indimenticabile.Non perdete l’opportunità di partecipare a questo straordinario spettacolo musicale. Sabato 26 agosto, alle ore 21, la Rotonda del Lungomare di Taranto diventerà la cornice perfetta per il “Dove c’è il sole Tour” di Gigi D’Alessio. Un concerto che attraversa le epoche, un artista che ha segnato la storia della musica italiana e un evento che lascerà un segno nel cuore di ogni spettatore.