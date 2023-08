Gianmarco Sansolino: il giornalista modello (in tutti i sensi)

Abbiamo apprezzato, negli ultimi anni, l’ascesa, a Rai uno e comunque nell’ambito dello spettacolo e della cultura, del martinese Beppe Convertini. Da settembre a Uno Mattina week-end. Pochi sanno, però, che il cammino di Beppe parte da “Il più bello d’Italia” nel 1993.

Bene, abbiamo pensato, scoprendo questa mattina della partecipazione del noto giornalista tarantino Gianmarco Sansolino alla kermesse “Mister 2023”, che potrebbe accadere qualcosa di simile per Gianmarco. Anche se al contrario (lui è già noto come giornalista e presentatore).

Vogliamo fantasticare, ma non più di tanto: questo è il momento giusto di veder proiettato questo talento tarantino, tra l’altro i suoi genitori sono veri e propri maestri in campo giornalistico (la madre), musicale (Dj) il papà, in campo nazionale. (Parola nostra).

Attualmente Gianmarco è uno dei giornalisti più apprezzati di Antennasud 2016). Con i suoi servizi giornalistici è apparso su Rai2 e La7. È intervenuto in qualità di esperto su casi di cronaca nera su TgCom24 Mediaset. È opinionista fisso delle News di RTL 102.5. Ha curato per Feltrinelli un reportage sull’inquinamento a Taranto con la collega Annarita Di Giorgio, proiettato a Roma.