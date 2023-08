Martina Calcio – una reazione d’orgoglio

La Virtus Francavilla si impone 2-1 in amichevole

Il Martina ha ospitato la Virtus Francavilla, squadra di Serie C, per un allenamento congiunto al Tursi. I biancoazzurri hanno mostrato carattere e determinazione, ma non sono riusciti a ribaltare il risultato. La Virtus ha trovato il vantaggio nel primo tempo con Artistico e Nicoli, mentre il Martina ha accorciato le distanze nella ripresa con Palermo su rigore.

Un test utile in vista dei prossimi impegni

L’amichevole è stata un’occasione per i due allenatori di provare diverse soluzioni e valutare lo stato di forma dei propri giocatori. Villa ha schierato un 3-5-2 con Polidori e Artistico in attacco, mentre Pizzulli ha optato per un 4-3-3 con Ievolella, Maffei e Palermo davanti. Il Martina ha avuto qualche difficoltà nel primo tempo, subendo la qualità degli ospiti, ma ha reagito bene nella seconda frazione, sfiorando il pareggio con Ancora.

La Virtus ha dimostrato di essere una squadra solida e organizzata, capace di sfruttare le occasioni create.

Un buon test per entrambe le squadre che hanno iniziato a vedere qualcosa di interessante in vista dei rispettivi impegni.

Sono test importanti per arrivare preparati all’inizio del campionato.