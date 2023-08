Tenta di disfarsi della droga lanciandola dall’auto: 35enne arrestato dalla Polizia di Stato

In un’operazione antidroga, la Squadra Mobile intercetta un uomo mentre cerca di gettare cocaina dalla finestra del veicolo in movimento.

Un 35enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, dopo un audace tentativo di disfarsi della sostanza gettandola dal finestrino dell’auto in corsa. L’arresto è stato effettuato dai Falchi della Squadra Mobile durante uno dei loro consueti servizi di controllo volti a contrastare lo spaccio di droga nel territorio tarantino.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti reati legati agli stupefacenti, è stato individuato mentre percorreva la SS7 a bordo del suo veicolo. Le pattuglie in servizio hanno immediatamente riconosciuto il soggetto e hanno deciso di procedere con un controllo approfondito. Tuttavia, il 35enne ha tentato di sfuggire all’arresto lanciando un involucro bianco dal finestrino del veicolo, che è atterrato in un terreno sottostante al cavalcavia che stava attraversando.

Gli agenti che lo seguivano da una certa distanza non sono caduti nella trappola e hanno prontamente recuperato l’involucro lanciato. Al suo interno è stata scoperta una pietra di cocaina pura dal peso di circa 50 grammi. L’azione dell’uomo è stata quindi vanificata e i poliziotti hanno proceduto con il suo arresto sul posto.

Dopo l’arresto, sono stati avviati gli iter legali e gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Attualmente, il 35enne si trova presso la Casa Circondariale di Taranto in attesa dei prossimi sviluppi del caso. È importante sottolineare che, in base al principio fondamentale del diritto, l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Questo episodio mette in evidenza l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e nel mantenere la sicurezza nella comunità. Gli sforzi congiunti delle autorità e delle forze dell’ordine sono fondamentali per preservare il benessere dei cittadini e garantire un ambiente libero dalla criminalità legata agli stupefacenti.